Deutliche Unterschiede : Hundesteuer: In Sonsbeck niedrig, in Xanten hoch

Kreis Wesel Die Städte Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck erheben genauso wie andere Gemeinden eine Hundesteuer. Wie hoch sie ausfällt, unterscheidet sich deutlich.

54 Euro Hundesteuer – so viel zahlen die Bürger in Sonsbeck für den ersten Hund. Das geht aus einer Studie hervor, in der der Bund der Steuerzahler (BdSt NRW) alle 396 NRW-Städte miteinander verglichen hat. Damit gehört Sonsbeck zu den günstigsten Kommunen und verlangt, mit Hamminkeln zusammen, am wenigsten im Kreis Wesel. Dinslaken und Moers hingegen veranschlagen 120 Euro Hundesteuer. In Xanten zahlt man 96 Euro, in Rheinberg 80 Euro und in Alpen 66 Euro. Spitzenreiter in NRW ist Hagen, dort werden 180 Euro fällig, während in Lienen lediglich 24 Euro verlangt werden.