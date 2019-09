Polizei sucht Hundehalterin : Hund beißt Frau an der Xantener Südsee

Xanten Die Polizei sucht eine Hundehalterin, deren Hund eine 66-jährige Xantenerin beim Spaziergang an der Xantener Südsee gebissen haben soll.

Wie die Polizei berichtet, ging die 66-Jährige am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit ihrem Hund an der Xantener Südsee spazieren. In Höhe der Fischerstraße/Willibrordweg begegnete sie einer Unbekannten, die auf einem Liegefahrrad mit drei Hunden unterwegs war. Einer der Hunde, ein weißer, geriet mit dem Hund der 66-Jährigen aneinander. Die Xantenerin ging dazwischen und erlitt selbst Bissverletzungen. Diese wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die gesuchte Fahrerin ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat eine füllige Figur sowie schulterlange dunkle/graue Haare. Die Polizei bittet die Radfahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter Tel. 02801 71420 zu melden.