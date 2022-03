Geplanter Hotel-Neubau : Xanten führt „intensive Gespräche“ mit Investoren

Xanten Investoren wollen in Xanten ein neues Hotel bauen, aber durch die Corona-Pandemie haben sich die Pläne verzögert. Ende des Jahres 2022 läuft eine Frist ab. Bürgermeister Thomas Görtz ist aber zuversichtlich.

Die Investoren für das geplante neue Hotel in Xanten müssen bis Ende des Jahres einen Bauantrag gestellt haben. Andernfalls beendet die Stadt die Zusammenarbeit. Aber Bürgermeister Thomas Görtz geht nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass das Hotel kommt. Er sei „sehr zuversichtlich“, dass die Verwaltung in den nächsten Monaten mehr dazu sagen könne, antwortete Görtz auf Nachfrage von Peter Hilbig (Freie Bürgerinitiative, FBI) und von Richard Lipp (Die Linke) in der Ratssitzung am Dienstagabend. Er sei regelmäßig mit den Investoren in Gesprächen und „noch nie so intensiv wie in den letzten Wochen“. Sie wüssten, dass die Frist bis Ende 2022 laufe. Wegen der Corona-Krise haben sich die Pläne für den Bau des Hotels verzögert. Die Investoren haben deshalb im März 2021 vom Stadtrat mehr Zeit bekommen, sodass sie nun bis Ende 2022 einen Bauantrag eingereicht haben müssen und auch die Baugenehmigung vorliegen muss. Das Hotel ist an der Straße Am Rheintor geplant.