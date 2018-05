Xanten: Hotel-Investor bekommt mehr Zeit

Xanten Der Hauptausschuss sprach sich mehrheitlich dafür aus. McDonald's-Grundstück geht zurück an die Stadt.

Eberhard Ritter von den Grünen stellt diese Frage in jedem Sitzungslauf: "Wie steht es mit dem Hotel?" Im öffentlichen Teil des Hauptausschusses, der gestern Abend tagte, antwortete ihm Bürgermeister Thomas Görtz. "Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen mit dem Grundstückeigentümer, auch unter Beteiligung von Dritten. Ich gehe davon aus, dass das Hotel kommen wird. Im nicht öffentlichen Teil wird ihm wohl auch Jan-Peter Grewing geantwortet haben. Nachdem Grewing zuletzt beim CDU-Neujahrsempfang, beim Unternehmerfrühstück und beim Wirtschaftsforum zugegen war, stellte er sich gestern Abend den Fragen der Ausschussmitglieder.

Grewing war übrigens nicht nur wegen des geplanten Hotels in den Xantener Ausschuss gekommen. Auch eine andere Grundstücksangelegenheit betraf ihn. So geht nach RP-Recherchen das Gewerbegrundstück neben der HEM-Tankstelle an der Sonsbecker Straße wohl wieder zurück an die Stadt Xanten. McDonald's wäre dadurch erneut Geschichte.