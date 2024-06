Vortrag von Eva Weyl in der Marienschule Xanten Der Appell einer Holocaust-Überlebenden

Eva Weyl war ein Teenager, als sie Fritz traf. Seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust waren erst wenige Jahre vergangen. Die Sommerferien verbrachte die junge jüdische Niederländerin damals bei ihrem Großvater in Freiburg. Mehr als 70 Jahre später sitzt Eva Weyl in der Marienschule und erzählt jungen Frauen davon, die in etwa so alt sind wie sie damals. 15.