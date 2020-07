Diebstähle in Sonsbeck : Großer Frust über das gestörte Vertrauen

Die ländliche Idylle am kleinen Hofladen Möhlshof an der Xantener Straße in Sonsbeck ist gestört. Binnen kurzer Zeit hat eine Dieb zwei Mal Geld, Kartoffeln und Honig mitgehen lassen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Sonsbeck/Veen Zwei Mal hat ein Dieb Geld, Kartoffeln und Honig aus dem Bauernladen Höhnshof in Sonsbeck gestohlen. Nun hofft Hausherr Lukas Hegmann, dass eine Belohnung zu Hinweisen verhilft, um den Langfinger zu fassen.

Das Geschäftskonzept im kleinen Höhnshof an der Xantener Straße 100 in Sonsbeck setzt auf Ehrlichkeit. So wie sie auf dem Lande von je her selbstverständlich ist, wo zumindest die hinteren Türen der Bauern immer noch stets offen stehen. Doch jetzt ist der Hofladen, der 24/7 – also alle Tage rund um die Uhr – für seine Kundschaft offen steht, von einem Dieb heimgesucht worden. Und das gleich zwei Mal in kurzer Zeit. Ladenbesitzer Lukas Hegmann will das nicht einfach hinnehmen und hofft auf Hinweise, die zum Ergreifen des jungen Mannes führen, der bei seinen „Besuchen“ neben regional produzierten Naturalien auch Bares hat mitgehen lassen.

Lukas Hegmann, in der Region bekannt durch seine vielfältigen Aktivitäten in der Veener Landjugend und als Teil des Teams DJ Balu, besitzt Bilder, die die Videokamera von dem mutmaßlichen Dieb gemacht hat. Und er hat eine Belohnung von 100 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. „Es spricht einiges dafür, dass er aus der Region kommt“, so Hegmann. Er ist ziemlich sauer, dass der Dieb seine gut laufende Idee auf so miese Weise durchkreuzt.

Info Geschäft auf der Basis von Treu’ und Glauben Das Prinzip Jeder bezahlt, was er sich genommen hat, in die schwarze Box oder den Geldschlitz des Kühlautomaten. So braucht’s kein Personal und keine begrenzten Öffnungszeiten.



Das Angebot Kartoffeln, Honig, Zwiebeln, Brot- und Wurstaufstrich – es gibt auch fertig zubereitete Currywurst aus dem Glas – sowie Eier aus Freilandhaltung.

Den Videoaufzeichnungen zufolge war der rund 30 Jahre alte Mann beim ersten Mal an einem Sonntag Ende Juni da, am frühen Abend. Und dann kam er knapp eine Woche später, Anfang Juli, noch einmal in aller Frühe gegen 5 Uhr mit dem ersten Hahnenkrähen. Immer jeweils für ein knappes Viertelstündchen. Er fingerte im Schlitz der schwarzen Kassenbox, die an einem Regal angebracht ist, das Geld raus, das ehrliche Kunden zuvor bezahlt hatten.

Zusätzlich hat der Mann mit der schwarzen Kappe Kartoffeln, Apfel- und Rübenkraut und mehrere Gläser Honig mitgehen lassen. Den Kühlautomaten mit Frischwaren hat er nicht angerührt. Die Polizei hat den Diebstahl mehrfach gemeldet, ihr liege aber keine richterliche Freigabe der Bilder vor, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage sagte. Der Dieb, so wird vermutet, soll auf einem hellen Mountainbike unterwegs sein mit neon-gelben Details am Lenkrad.

Auch wenn sich der materielle Schaden einigermaßen in Grenzen hält, so ist der Ärger über das gestörte Vertrauen enorm. Seit er vor etwa drei Jahren den Laden aufgemacht hat, so Hegmann, habe es bislang keine derartigen Zwischenfälle gegeben. Die Rechnung auf der Grundlage von Treu’ und Glauben gehe in der Regel störungsfrei auf. „An einem Tag fehlen am Ende fünf Euro, am nächsten sind zehn Euro zu viel drin“, so der junge Landwirt.