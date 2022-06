Höhner-Konzert im Naturbad : Kölscher Abend an der Xantener Südsee

Foto: RP/Markus Werning 9 Bilder Kölscher Abend in Xanten – die Höhner spielen an der Südsee

Xanten „Da simmer dabei, dat is prima!“: Mi Hunderten Fans feierten die Höhner am Freitagabend an der Xantener Südsee. „Wir haben das Gefühl, dass wir hier ein Heimspiel haben“, rief Sänger Henning Krautmacher.

Die Kölner Kultband Höhner hat am Freitag (10. Juni 2022) ein Open-air-Konzert in Xanten gegeben. In ihrem „Goldenen Jubiläumsjahr – #50Höhner“ machten sie Station in der Stadt. Am Abend spielten die Musiker im Naturbad Xantener Südsee.

Mehrere Hundert Menschen feierten, sangen und tanzten. Es war ein wunderbarer Kölsche Abend – er hätte ein noch größeres Publikum verdient gehabt.

Die Höhner traten schon einige Male in Xanten auf, über die Jahre erspielten sie sich treue Fans auch hier in der Region. „Wir erkennen einige Gesichter wieder“, rief Sänger Henning Krautmacher ins Publikum. „Wir haben das Gefühl, dass wir hier ein Heimspiel haben.“

Die Höhner hatten richtig Spaß am Auftritt, das merkte man ihnen an – und das übertrug sich auf das Publikum. Die Kölner spielten Hits wie „Viva Colonia“ und „Die Karawane zieht weiter“. Das Publikum erwies sich als textsicher, selbst bei neuen Liedern. Viele Titel übernahm der neue Sänger der Höhner: Patric (Patrick Lück). „Der kommt jetzt öfter“, sagte Krautmacher.

Knapp zwei Stunden ging der Auftritt, inklusive mehrerer Zugaben. Die Höhner verabschiedeten sich mit den Worten: „Wir bekommen bestimmt bald wieder!“

(wer)