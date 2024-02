Premiere für Hochzeitsmesse in Sonsbeck Landgut zeigt Trends für Brautpaare

Im Landgut am Hochwald wird es am kommenden Wochenende romantisch. Zum ersten Mal wird in dem Sonsbecker Restaurant und Hotel am Samstag, 17. Februar, eine Hochzeitsmesse veranstaltet. Rund 20 Aussteller aus der Region präsentieren von Brautmode, Hochzeitstorten bis zu Blumenschmuck und Kosmetik ihre Angebote. Auch zahlreiche Brautpaare haben ihr Kommen bereits zugesagt. Die ersten 55 Bräute, die das Landgut betreten, erhalten eine Goody-Bag als Geschenk.