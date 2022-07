Hochwasserschutz in Xanten​: Rückschlag für Betonwand-Gegner an B 57​

Rückschlag für Betonwand-Gegner an B 57

Hochwasserschutz in Xanten

Entlang der B 57 in Birten muss der Hochwasserschutz erhöht werden. Der Deichverband plant eine Betonmauer. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Der Deichverband plant eine Betonmauer in Xantens Ortsteil Birten, um den Hochwasserschutz zu stärken. Das Vorhaben ist umstritten. Aus Platzgründen komme ein Erddeich als Alternative aber nicht infrage, schreibt das NRW-Umweltministerium nun.

An der B 57 in Xantens Ortsteil Birten soll der Hochwasserschutz verstärkt werden. Der zuständige Deichverband Duisburg-Xanten plant deshalb den Bau einer rund 750 Meter langen und zwei Meter hohen Betonwand entlang der Bundesstraße. In der Bevölkerung und der Politik stoßen die Pläne auf Widerstände. Sie sehen die Notwendigkeit des Hochwasserschutzes, aber fordern, dass eine Alternative zu einer durchgängigen Wand geprüft wird. Eine Auskunft des NRW-Umweltministeriums bedeutet nun einen Rückschlag für diese Forderung.