Pläne für Xanten-Birten : Kritiker sehen in Betonmauer keinen sicheren Hochwasserschutz

Austausch über Hochwasserschutz (v.l.): Der Xantener SPD-Vorsitzende Volker Markus, der SPD-Bundestagskandidat Rainer Keller und Klaus-Peter Feldmann, Sprecher der Hochwasserschutz-Initiative. RP-Foto: wer Foto: RP/Markus Werning

Xanten-Birten Der Deichverband plant den Bau einer Betonmauer in Xanten-Birten, um den Hochwasserschutz zu verstärken. Der SPD-Bundestagskandidat Rainer Keller sieht wegen des Bergbaus zu große Risiken.

In der Debatte um den Hochwasserschutz in Xantens Ortsteil Birten fordert der SPD-Bundestagskandidat Rainer Keller eine Alternative zur geplanten Betonmauer. Er sehe in einer 750 Meter langen und zwei Meter hohen Wand entlang der Bundesstraße 57 keinen langfristigen und sicheren Schutz, sagte der Politiker bei einem Gespräch in Xanten mit Hans-Peter Feldmann, Sprecher der Hochwasserschutz-Initiative am Niederrhein (HWS). Keller plädierte dafür, andere Möglichkeiten zu prüfen, zum Beispiel eine Erhöhung der B 57 oder die Errichtung eines Bypasses, um das Hochwasser vorher abzuleiten.

Auch Feldmann kritisierte die Pläne für den Bau einer Betonmauer am Altrhein. Er sprach von der „billigsten Lösung“. Wie Keller sagte auch Feldmann, dass der Hochwasserschutz verbessert werden müsse. „Aber wir müssen einen Schutzgrad erreichen, der auf ewig reicht.“ Durch den unterirdischen Salz-Abbau senke sich der Boden. Deshalb sehe er in einer starren Betonmauer keinen ausreichenden Schutz. Durch die Bodensenkungen könnten Risse in der Mauer entstehen, und im Ernstfall werde das Hochwasser auf die Wand drücken. Es dürfe nicht vergessen werden, wie schnell und mächtig Wasser sei.

Diesen Gedanken griff Keller auf und erinnerte an Unwetter und Hochwasser in der vergangenen Woche. So etwas habe er in 35 Jahren Arbeit für den Rettungsdienst und Katastrophenschutz nicht gesehen, sagte er. Der Klimawandel habe begonnen, „darauf müssen wir reagieren“. Er forderte sowohl mehr Klimaschutz, als auch eine Klimafolgenanpassung, also Maßnahmen, um sich zum Beispiel auf Starkregenereignisse vorzubereiten. Dafür müsse viel Geld investiert werden. Aber sonst drohten Schäden, die weitaus größer seien.

Der Deichverband Duisburg-Xanten hatte im Juni erklärt, dass er wegen der Bodensenkungen durch den Bergbau den Hochwasserschutz in Birten verstärken muss. Er plant, bis 2026 den Erdwall zu erhöhen und außerdem eine Betonwand zu errichten.

(wer)