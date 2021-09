Hochwasserschutz in Alpen, Sonsbeck und Rheinberg : Grüne fordern kompaktere Bauweise

Sonsbeck/Alpen/Rheinberg Die Fraktionsspitzen der Grünen aus Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und dem Kreistag sprachen über Starkregenereignisse und Hochwasserschutz. Sie halten neue Vorschriften bei Bauvorhaben für sinnvoll.

Viele Maßnahmen seien in Sonsbeck bereits umgesetzt worden, um den Wassermassen bei Starkregen Herr zu werden, so Kalter. Dazu gehörten unter anderem die Errichtung von Retentionsflächen auf insgesamt 6,5 Hektar sowie die Ertüchtigung der Pumpstation. Kalter wünscht sich eine Bürgerinformation, um die Maßnahmen vorzustellen. Auch in Alpen sei bereits viel getan worden, ergänzte Nienhaus. Regenrückhaltebecken seien frühzeitig angelegt, an der Kläranlage am Marienstift sei eine zusätzliche Spundwand eingebaut und die Alpsche Ley stark renaturiert worden. In Rheinberg stehen ambitionierte Hochwasserschutz-Pläne an: Kostenpflichtiger Inhalt Der Rheindeich zwischen Duisburg-Baerl und dem Niag-Hafen in Orsoy soll saniert beziehungsweise neu gebaut werden. Geplant sind dabei auch mehrere Retentionsflächen.