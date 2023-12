Hochwasserhilfe in Oberhausen Wehrkräfte aus Xanten und Menzelen sichern aufgeweichten Damm

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehreinheiten Menzelen und Xanten haben am Samstag Hochwasserhilfe in Oberhausen geleistet. Dort war aufgrund des anhaltenden Regens ein Damm aufgeweicht und musste gesichert werden. Bis in die Nacht hinein schleppten die Feuerwehrleute Sandsäcke.