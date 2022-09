Verkehrseinschränkungen in Sonsbeck : Hauptschlagader in Sonsbeck wird für Sanierung gesperrt

Die Hochstraße ist eine mitten durch Sonsbeck führende Landstraße (Archivfoto). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Sonsbeck Straßen NRW will von Mittwoch bis Freitag, 14. bis 16. September, die Asphaltdecke an der Hochstraße erneuern. Gearbeitet wird unter Vollsperrungen in drei Abschnitten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sonsbecks Bürger müssen sich in der kommenden Woche auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen. Straßen NRW plant, von Mittwoch bis Freitag, 14. bis 16. September, die Hochstraße zu sanieren. Das teilte Martin Grunenberg vom Bauamt der Gemeinde Sonsbeck in der jüngsten Bauausschusssitzung mit. „Wir wurden selbst mit dieser Nachricht überfallen“, ergänzte er. Demnach soll die Asphaltdecke in drei Abschnitten an drei Tagen abgefräst und erneuert werden. Dafür sind Vollsperrungen nötig. „Wir werden drei Tage eine massive Baustelle im Ort haben“, so Grunenberg. Die Hochstraße ist die Hauptschlagader der Kommune und eine mitten durch den Ort führende Landstraße. Eine Umleitung wird über Wildpaßweg eingerichtet.

Die Maßnahme soll am Mittwoch, 14. September, im Bereich der Kreuzung Kevelaerer Straße, Raiffeisenstraße, Geldernerstraße bis zum Rewe-Markt beginnen. Saniert wird auf beiden Spuren unter Vollsperrung. Der Supermarkt sei dann nur von südlicher Richtung her befahrbar, erklärte Grunenberg.

Am Folgetag wandert die Baustelle zum zweiten Abschnitt ab Rewe-Markt bis kurz vor der Straße An der Stau. Auch hier wird auf beiden Fahrspuren unter Vollsperrung gearbeitet. Rewe ist dann nur vom Norden her befahrbar.

Der letzte Abschnitt, der am Freitag, 16. September, erneuert wird, befindet sich zwischen An der Stau und etwa Höhe Alttorplatz. Im Bereich An der Stau soll rund um die Querungshilfe die linke Spur, im Bereich Alttorplatz rund um die Querungshilfe die rechte Spur saniert werden. Hierfür werden die Straßen An der Stau, An der Ley, Wallstraße und Filderstraße abgebunden.

(beaw)