Verkehrsbelastung auf der Hochstraße Sonsbeck erhält mehr Freiraum für Tempo 30

Für einen kurzen Moment war selbst der Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther sprachlos, als er sich die Verkehrssituation auf der Hochstraße ansah. Als an der Haltestelle Alttorplatz der Linienbus aus Geldern Richtung Xanten anhielt, um seine Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, verlor ein Pkw-Fahrer dahinter die Geduld. Er scherte aus dem kleinen Rückstau aus, um den Bus unerlaubterweise zu überholen. Dass er dafür eine Fußgängerinsel von links passierte und in den Gegenverkehr geriet, interessierte ihn nicht. Ebenso wenig, dass wenige Meter weiter eine Tempo-30-Zone beginnt. Stattdessen wurde auf Höhe der Querungshilfe nochmals aufs Gas gedrückt. „Wahnsinn“, kommentierte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag knapp. „Gefährliche Situationen gibt es an der Hochstraße täglich“, bemerkte Bürgermeisterkandidatin Nadine Bogedain. Sie hatte Bernd Reuther nach Sonsbeck eingeladen, um zusammen mit ihm und interessierten Bürgern und Bürgerinnen über die Verkehrssituation auf der Hochstraße zu reden. Und der Bundestagsabgeordnete brachte für die Gemeinde gute Neuigkeiten mit. Sie soll dank einer am vergangenen Freitag beschlossenen Änderung des Verkehrsgesetzes künftig mehr Freiheiten unter anderem bei der Ausweisung von Tempo-30-Zonen bekommen.