Mit dem Steckenpferd auf den Parcours Reitschule am Deich veranstaltet Hobby-Horse-Turnier

Wie viel Spaß man mit einem Steckenpferd haben kann, beweist die Ponyreitschule am Deich in Vynen. Dort findet am Samstag, 2. September, das Hobby-Horse-Turnier statt. Bis zum 27. August konnten sich Kinder zwischen fünf und 14 Jahren für den Wettbewerb anmelden und, pro Teilnehmer, für drei der sechs Kategorien einschreiben. Insgesamt gibt es über 60 Nennungen. Die Kategorien leiten sich unter anderem vom Zeitspringen, Dressurreiten und Stafettenspringen aus dem Reitsport ab. Es müssen also, je nach Wettbewerb, in möglichst kurzer Zeit Hindernisse übersprungen, ein Parcours durchlaufen oder mit dem Steckenpferd eine Dressur aufgeführt werden. Die Rolle der Schiedsrichterinnen werden erfahrene Reiterinnen übernehmen.