Zwangsversteigerung von Immobilie in Wardt Weiter kein Käufer für den Hitzfeldhof

Alles auf Anfang: Auch der zweite Versuch, einen Käufer für den denkmalgeschützten Hitzfeldhof am Ende der Heinrich-Hegmann-Straße im Xantener Ortsteil Wardt zu finden, ist gescheitert. Bei der Zwangsversteigerung im Rheinberger Amtsgericht fand sich am Mittwoch erst kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde ein Interessent, der die Immobilie kaufen wollte. Der Geschäftsführer einer Gesellschaft für Vermögensverwaltung bot 500.000 Euro für die an vielen Stellen sanierungsbedürftige Immobilie, deren Verkehrswert ein Gutachter auf 3.354.000 Euro festgesetzt hat. Bei dem einzigen Bieter handelt es sich um einen Gläubiger, der auf Rang zwei im Grundbuch steht und bei dem der bisherige und inzwischen insolvente Eigentümer des Gutshofes, die Firma Tectorent aus Viersen, mit 2,5 Millionen Euro in der Kreide steht.