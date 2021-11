Historischer Marktbrunnen : Sonsbecks Wohlfühleck ist restauriert

Sonsbeck Die Arbeiten am historischen Marktbrunnen in Sonsbeck sind fast fertig. Neue Sitzmöbel sollen auf dem Platz die Aufenthaltsqualität steigern.

Die letzten Handgriffe stehen noch an: Die Mitarbeiter des Bauhofs müssen noch einige Pflasterarbeiten beenden, und auch die neuen Pflanzen wollen in die Erde. Doch in spätestens zwei Wochen sollen die Sonsbecker ihr Kleinod, ihr Wohlfühleck im Ortskern wieder genießen können: den Marktbrunnen an der Hochstraße, der unter der Federführung des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) und mit Unterstützung der Gemeinde restauriert und erweitert wurde.