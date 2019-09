Am Samstag auf dem Marktplatz in Xanten : Hilfsorganisationen präsentieren sich beim Katastrophenschutz-Tag

Am Samstag auf dem Marktplatz in Xanten

Xanten Am Samstag stellen auf dem Marktplatz unter anderem Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste, die Bundeswehr sowie Rettungshundestaffeln ihre Arbeit vor. Los geht es um 10.30 Uhr.

(RP) Am kommenden Samstag, 7. September, findet auf dem Marktplatz in Xanten der Katastrophenschutztag für den Kreis Wesel statt. Nach der Eröffnung Landrat Ansgar Müller finden zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr verschiedene Vorführungen der beteiligten Hilfsdienste statt. Unter anderem führen die Rettungshundestaffel Wesel und die Staffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) eine Personensuche und das Abseilen aus großer Höhe vor. Auch Innenminister Herbert Reul wird an diesem Tag vor Ort sein.