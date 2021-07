Kleidung, Hygieneartikel, Lebensmittel : Viktoria Birten sammelt Sach-Spenden für Hochwasser-Opfer

Foto: dpa/Dieter Menne 12 Bilder Schwere Schäden durch Überflutungen in NRW

Xanten-Birten Der Sportverein Viktoria Birten sammelt am Sonntag Kleidung, Hygieneartikel, Spielzeug und Lebensmittel für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe. Die Spenden sollen in den nächsten Tagen in die betroffenen Regionen gebracht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der SV Viktoria Birten hat kurzfristig für Sonntagnachmittag eine Spenden-Sammlung für die Opfer des Hochwassers organisiert. Sie hätten die Bilder aus den betroffenen Gebieten gesehen und wollten den Menschen helfen, berichtete Sebastian Connor vom Verein. Auf Facebook wurde deshalb ein Aufruf gestartet: „Wir brauchen Eure Unterstützung.“ Kleidung, Hygieneartikel, Spielzug und Lebensmittel würden gesammelt, um sie in den nächsten Tagen in die Hochwasser-Gebiete zu bringen. Dafür wollen die Birten mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) zusammenarbeiten, sie werden auch vom Xantener Unternehmen Schweers unterstützt. Die Firma will mit Containern in die Hochwasser-Gebiete fahren und damit bei den Aufräumarbeiten helfen, wie Inhaber Marcus Schweers sagte. Auf dem Hinweg sollen die Behälter für den Transport verwendet werden.

Wie die SV Viktoria Birten auf ihrer Facebookseite erklärt, werden folgende Artikel für die betroffenen Gebiete angenommen:

Kleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachse

Hygieneartikel jeglicher Art, zum Beispiel Toilettenpapier, Binden, Zahnpasta, Zahnbürsten, Deodorant und Duschgel

Spielzeug für Kinder

Lebensmittel wie Reis, Mehl oder Zucker und Dosenprodukte wie Ravioli und Suppen

„Bitte ordentlich verpacken, damit die Waren den Transport auch überleben“, bittet der Verein. Die Sachen werden am Vereinsheim entgegengenommen: SV Viktoria Birten, Rheinberger Straße 42B, Xanten. Die Sammlung ist zwischen 15 und 18 Uhr am Sonntag, 18. Juli.

Nach dem Aufruf am Freitag hätten schon viele Menschen angekündigt, dass sie Sachen spenden wollten, schrieb die SV Viktoria Birten auf Facebook. „Wir sind überwältigt von Eurer Anteilnahme.“ Aus dem Verein und dessen Umfeld gebe es viele Helfer für die Annahme am Sonntag. „Vielen Dank dafür, das ist wirklich Weltklasse!“

(wer)