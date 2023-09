20 Jahre Herman-van-Veen-Stiftung „Gutes tun und Spaß dabei haben“

In den folgenden 20 Jahren haben sie sich mit vielen Unterstützern dafür eingesetzt, „Kinder und Jugendliche in aller Welt bei ihrer Entwicklung zu begleiten, damit sie ihre Talente und Begabungen in jeder Hinsicht entfalten können“. So lautet der Stiftungszweck. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen, geistigen oder psychologisch-sozialen Behinderung. 2024 wird der Herman-van-Veen-Charity-Cup schon zum elften Mal ausgetragen. Das Motto lautet, wie der Stiftungsvorstand um Hans-Werner Neske und die frühere Leichtathletin Steffi Nerius erklärt: „Gutes tun und Spaß dabei haben“. Beides verbindet Förderer und ehrenamtliche Helfer. Und noch etwas: Herman van Veen.