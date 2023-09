Fotos Herman-van-Veen-Stiftung feiert in Xanten

Würdigung Das Hotel van Bebber in Xanten hat sein Foyer im Erdgeschoss nach Herman van Veen benannt. Es sei eine Würdigung dessen, was der Niederländer als Künstler und mit seiner Stiftung leiste, erklärte Geschäftsführer Bledar Gashi. Im Namen seiner Familie sagte er: „Wir finden Eure Arbeit sehr toll“, sagte er an Herman van Veen, dessen Helfer und Förderer. Die Familie werde sie weiter unterstützen.