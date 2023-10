Mit verkaufsoffenem Sonntag Herbstmarkt in Xanten zieht Tausende Besucher an

„Papa, wie schreibt man Gemüse? “, steht auf einer Tafel an einem Wurststand. Die Antwort darunter: „S A L A M I“. Diese hat der Händler in vielen Variationen im Angebot: vom Wildschwein, mit Trüffeln oder Knoblauch. Bei den Besuchern des Herbstmarktes in Xanten kam der Werbegag an. Viele deckten sich mit den Produkten ein.