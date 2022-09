Herbstmarkt in Sonsbeck : Wenn die grüne Perle golden wird

Beim Herbstmarkt im vergangenen Jahr flanierten Tausende Besucher durch Sonsbecks Ortskern. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Die Werbegemeinschaft Sonsbeck heißt den Herbst am Sonntag, 25. September, mit ihrem traditionellen Markt auf der Hoch- und Wallstraße willkommen. Rund 50 Verkaufsstände und die örtlichen Einzelhändler laden zum Shoppen ein.

Was das Wetter betrifft, sieht sich Manfred Gembries als Glückskind. Bislang habe es noch nie einen verregneten Herbstmarkt in Sonsbeck gegeben, sagt er. So ist der Marktleiter auch diesmal zuversichtlich, dass sich die Wolken bis zum Wochenende verziehen werden und sich der Herbst bei dem Traditionsmarkt am Sonntag, 25. September, von seiner schönsten Seite zeigen wird. Schließlich will die Werbegemeinschaft als Veranstalter Gleiches tun: Die Einzelhändler laden beim verkaufsoffenen Sonntag in ihre Geschäfte. Zudem sollen Besucher an rund 50 Verkaufsständen stöbern und shoppen können. Die Hoch- und Wallstraße werden zur Flaniermeile. Livemusik, Stadtführungen und Kinderprogramm sorgen für Unterhaltung.

Was in den 90er Jahren als Apfelmarkt mit überschaubarem Angebot rund um das Kernobst am Neutorplatz begann, hat sich zu einem Event in Sonsbeck entwickelt. Jährlich bummeln inzwischen Tausende Besucher beim Herbstmarkt durch den Ort. Um die Perlschnur an Ständen unterzubekommen, wich die Werbegemeinschaft 2013 auf die Hoch- und Wallstraße aus. Das ermöglicht auch den Einzelhändlern, sich besser präsentieren zu können. „Ziel ist es, mal wieder in Erinnerung zu rufen, welch großes Warenangebot vor Ort besteht“, sagt Gembries. „Man kann mit Hilfe des örtlichen Handels ein ganzes Haus bauen, aber vielen ist gar nicht bewusst, wie viele und welche Gewerke es in Sonsbeck gibt.“

Info Werbegemeinschaft veranstaltet drei Märkte Öffnungszeiten Die Werbegemeinschaft Sonsbeck veranstaltet jährlich drei Märkte: einen Frühlingsmarkt, den Handwerker- und Brunnenmarkt im Sommer und den Herbstmarkt am kommenden Sonntag, 25. September, von 11 bis 18 Uhr. Die Geschäfte sind beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein Teil davon kann beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr erkundet werden. „Alle Geschäfte auf der Hoch- und Wallstraße haben geöffnet“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Bereits ab 11 Uhr bieten die Aussteller ihre Waren an den Verkaufsständen an. Neben herbstlichen Dekorationsartikeln, Kunsthandwerk, Lederwaren, Floristik, Textilien und Schmuck gibt es eine große Auswahl an Speisen und Getränken. Die Landfrauen der Ortsgruppen Sonsbeck und Labbeck bieten selbst gebackenen Kuchen an. Die Pfadfinder backen Waffeln, während sie die Fahrräder der Besucher auf Hochglanz polieren. Der Sonsbecker Herbstmarkt sei auch bei Leuten aus Kevelaer, Willich und Kapellen beliebt, die den Besuch mit einer kleinen Radtour verbinden, weiß Gembries. „Aber es ist ja generell sinnvoll, das Fahrrad mal richtig reinigen zu lassen, ehe es in den Winterschlaf geht“, wirbt der Marktleiter für die Aktion der Pfadfinder, die damit Geld für die Fahrt zum Weltpfadfindertreffen in Südkorea sammeln, das 2023 ansteht.

Darüber hinaus bietet der Verein für Denkmalpflege eine rund eineinhalbstündige historische Führung durch Sonsbeck an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathausvorplatz. Vom Neutorplatz geht es weiter zur Gommanschen Mühle und der Straße Auf der Mauer zur Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Über die Grootensschule und Alttorplatz wird der Rundgang auf der Hochstraße schließlich wieder zum Ausgangspunkt zurückgeführt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Führung ist kostenlos.

Unterhaltung verspricht auch die Coverband Koloss aus Monheim, die vor der Gaststätte Zur Börse von 12 bis 16 Uhr die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte spielt. Wer es lieber etwas ruhiger mag, findet in der Gemeindebücherei im Haus Schiffer eine Auswahl für den gemütlichen Leseabend. Von Romanen über Krimis bis zur Kinder- und Jugendliteratur steht ein breites Angebot bereit.

Kinder spielen auch bei dem Programm des Herbstmarktes eine große Rolle. Für sie steht unter anderem eine Kindereisenbahn bereit. Vor dem Geschäft Pumuckel zeigt der „Erklär-Bär“, wie verschiedene Spiele gespielt werden, mit dem Team der Kita Zur Licht wird gebastelt. Zudem ist Ballonkünstler Maik Schugt zu Gast und dreht und formt fantasievolle Tiere für die kleinen Besucher zurecht. Und natürlich darf Clown Pepe am Sonntag in Sonsbeck nicht fehlen, der mit kleinen Kunststücken und Späßen in den Straßen erfreut.

(beaw)