Überblick über Programm und Zeiten So wird der Herbstmarkt in Sonsbeck

Statt der musikalischen Darbietungen auf der bisher gewohnten Bühne an der Hochstraße übernehmen der Straßenmusiker Wolfgang Plewan sowie der Pianist Marcel Kuipers in einer mobilen Art und Weise den musikalischen Teil des Festes. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Stände, unter anderem vom Sonsbecker Grillmeister Christian Holz, und von Hans und Marlies Hahn mit Krakauer vom Grill. Streetfood und frische Waffeln in unterschiedlichen Variationen stehen ebenfalls auf der Speisekarte des Festes. Dazu haben die anliegenden Restaurants und Imbissbetriebe geöffnet. Auch wer seinen Durst löschen möchte, kommt am Getränkewagen auf seine Kosten. Zudem laden gemütliche Cafés und Biergärten zum Verweilen ein.