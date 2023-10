Rund 75 Stände In Xanten ist wieder Herbstmarkt – diese Händler sind dabei

Am Wochenende ist Herbstmarkt in Xanten. Am Samstag, 14. Oktober, und Sonntag, 15. Oktober bieten Händler ihre Waren auf dem Großen Marktplatz in der Innenstadt an. Das Sortiment umfasst unter anderem Filz-, Häkel- und Holzarbeiten, Seifen, Schmuck, Blumenkränze, Ledertaschen, Deko-Artikeln, Zierkürbissen und mehr.