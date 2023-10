Fotos Das finden Sie auf dem Herbstmarkt in Xanten

In Xanten ist Herbstmarkt am Wochenende (14. Oktober und 15. Oktober 2023). An rund 75 Ständen bieten Aussteller ihre Waren an. Wir zeigen Beispiele. So ist die Seifenmanufaktur Xanten auf dem Herbstmarkt, bietet unter anderem Xantener Eselmilchseife an (hier: die Blumenwiese). Am Stand gibt es aber auch Xantener Drachenblutseife (vegan), Xantener Cremeseife und mehr.