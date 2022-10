Rund 60 Aussteller haben sich angemeldet : Xanten lädt zum Herbstmarkt ein

Sie hoffen auf gutes Wetter und viele Besucher für den Herbstmarkt in Xanten: Nicola Lümmen und Christian de Fries vom IGX-Vorstand. RP-Foto: wer Foto: RP/Markus Werning

Xanten Am 15. und 16. Oktober bieten rund 60 Händler und Handwerker auf dem Xantener Marktplatz ihre Waren an. Das vielfältige Angebot der Aussteller reicht von Deko-Artikeln über Schmuck und Holzkunst bis zu Delikatessen.

Bald ist wieder Herbstmarkt in Xanten. Am Samstag, 15. Oktober, und Sonntag, 16. Oktober, finden Besucher auf dem Großen und dem Kleinen Markt in der Innenstadt ein vielfältiges Angebot für die aktuelle Jahreszeit. Rund 60 Aussteller haben sich für das Wochenende angemeldet, wie die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender (IGX) berichtet. Sie organisiert den Herbstmarkt und andere Veranstaltungen ehrenamtlich, um Xantens Innenstadt immer wieder mit Leben zu füllen. Mit Erfolg.

Auch dieses Mal werden Besucher aus einem Umkreis von bis zu 70 Kilometern erwartet, also aus dem Ruhrgebiet, dem Rheinland und den Niederlanden. „Xanten ist ein beliebtes Ausflugsziel“, sagen Nicola Lümmen und Christian de Fries vom IGX-Vorstand. Und Xantens Herbstmarkt hat schon Tradition, im vergangenen jahr war er gut besucht, zumal er 2021 die erste größere Veranstaltung nach der langen Corona-Pause war. Den Besuchern war anzumerken, dass sie wieder Lust auf einen Marktbummel hatten. Eine Ausstellerin sprach vom besten Herbstmarkt seit langem. Allerdings spielte auch das Wetter mit. Davon hängt viel ab.

Info Eckdaten des Xantener Herbstmarktes Übersicht Etwa 60 Handwerker und Händler bietet am 15. und 16. Oktober ihre Waren auf dem Xantener Herbstmarkt an. Die Stände sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Sonntag ist zusätzlich verkaufsoffen. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch n diesem Jahr wird das Angebot wieder umfangreich und abwechslungsreich sein, wie Lümmen und de Fries weiter berichten. An den Ständen wird es unter anderem Wollsocken, Tücher, Filzpantoffel, Schals, Seifen, Marmelade, Senf und Salami geben. Händler und Handwerker aus ganz NRW kommen für das Wochenende nach Xanten, um ihre Waren anzubieten. Die weiteste Anfahrt hat vermutlich eine Gewerbetreibende aus Belgien – sie bietet Kürbisse und Kalebasse an. Einige Handwerker werden auch vor Ort arbeiten, sodass die Besucher ihnen dabei zuschauen können. Zusätzlich werden Aussteller Speisen zum Verzehr vor Ort oder zu Hause anbieten.

Die Anzahl der Stände wird in etwa genauso groß sein wie im vergangenen Jahr, trotz der aktuellen Krisen wie den anhaltenden Arbeitskräftemangel oder die gestiegenen Energiepreise. Viele Aussteller seien Handwerker, produzierten ihre Waren selbst und ständen in ihrer Freizeit auch selbst auf dem Herbstmarkt, um ihre Produkte anzubieten und zu verkaufen, daher hätten sie auch vorher schon mit wenig Personal auskommen müssen, erklären Lümmen und de Fries. Eine Änderung ist aber auf der anderen Seite der Verkaufstheken auszumachen: In der Bevölkerung sei eine Zurückhaltung zu spüren, berichtet Lümmen. Die Menschen gäben weniger Geld aus – aus der Unsicherheit heraus, wie sich die Lebenshaltungskosten entwickelten und was der Staat konkret gegen die explodierenden Energiepreise unternehme. Ob sich das auf die Stimmung des Herbstmarktes auswirke, müsse abgewartet werden.

Das Wochenende ermöglicht aber nicht nur einen Bummel über den Großen und Kleinen Markt. Am Samstag, 15. Oktober, haben auch die Geschäfte der Innenstadt regulär geöffnet und am Sonntag, 16. Oktober, zusätzlich von 13 bis 18 Uhr – es ist der siebte verkaufsoffene Sonntag in Xanten in diesem Jahr.

(wer)