Das wechselhafte Wetter am Samstag, 15. Oktober 2022, hielt die Besucher nicht davon ab, einen Bummel über den Herbstmarkt in Xanten zu machen. Auch am Sonntag, 16. Oktober, sind die rund 60 Stände mit Kunsthandwerk, Handarbeiten und Feinkost geöffnet. Zudem öffnen die Geschäfte in der Innenstadt.