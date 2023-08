Schützenfest der Xantener Bruderschaft Helenen suchen Nachfolger für König Stefan Dinges

Die St.-Helena-Schützenbruderschaft Xanten feiert am Wochenende ihr Schützenfest. Los geht es am Freitag, 1. September. Um 18 Uhr tritt die Bruderschaft in der Gaststätte „Zu Börse“ an. „Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit bekommen, direkt im Zentrum der Stadt in der ‚Börse’ anzutreten und auch nach dem Zapfenstreich dort einkehren zu können, um den Abend mit guter Laune ausklingen zu lassen“, erklärt der Vorstand der Helenen. Die Gaststätte „Zur Börse“ wird in diesem Jahr an allen Tagen des Schützenfestes Treffpunkt der Schützenbruderschaft sein.