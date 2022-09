Todestag von Heinrich Lensing jährt sich : Erinnerung an Xantener Waisenhaus-Stifter

Foto: Franz-Josef Pauels 5 Bilder Heinrich Lensing – deshalb erinnert Xanten heute noch an ihn

Xanten Am 24. September 1872, also vor 150 Jahren, starb Heinrich Lensing in Xanten. Seine Frau Helena Lensing überlebte ihn um 14 Jahre und gründete im Jahre 1880 die Lensing-Schleß'sche Stiftung.

Heinrich Lensing ist im Jahre 1811 in Haus Groen bei Rees als Sohn der Eheleute Bernhard Lensing und Catharina Cramer geboren worden. Er besuchte die dortige Rektoratsschule und absolvierte das Gymnasium in Münster. Daraufhin studierte er Medizin anfangs in Bonn (von 1833 bis 1835) und später in Berlin (1835 bis 1837). Nach der dort erlangten Doktorwürde und dem zurückgelegten Staatsexamen ließ er sich am 12. Juni 1838 in Xanten nieder. Er absolvierte in Berlin noch einen Anatomiekurs (Aufbau des menschlichen Körpers). Seine Bestätigung als Arzt und Wundarzt ist auf den 28. April 1838 datiert.

Seit 1838 praktizierte er in Xanten und wirkte sofort als Armenarzt. Erst 1840 konnte ein Vertrag mit der hiesigen Armenverwaltung abgeschlossen werden, der ihn als Armenarzt gegen ein Gehalt von 90 Talern dazu verpflichtete, die Armen der Stadt kostenlos zu behandeln. Ab 1843 war er ebenfalls als Geburtshelfer tätig. Über zehn Jahre war er in der Kommission für die Abwehr der Cholera tätig.

Info Wie die Sozialstiftung der Stadt entstand Hintergrund Für die Jugend- und Altenhilfe sowie zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen gibt es seit Mitte der 1990er Jahre die Sozialstiftung der Stadt Xanten. Sie ist die Nachfolgerin von drei früheren Stiftungen, die von der Stadt verwaltet worden waren: (1) der Armenfondsstiftung – sie setzte sich aus Einzelstiftungen zusammen; (2) der Heinrich-Holland’schen-Stiftung – Johann Heinrich Holland hatte 1876 sein Vermögen für katholische Arme zur Verfügung gestellt; und (3) der Lensing-Schleß’sche Stiftung.

Im Jahre 1842 heiratete er Helena Schleß (geboren am 2. April 1814). Sie war die Tochter der Eheleute Heinrich Schleß und Adelheid Passmann. Heinrich Schleß war der Sohn von Gerhard Schleß, der im Jahre 1804 den Verbindungsturm am Nordwall zu einer Öl- und Windmühle, die heute als Kriemhild-Mühle bekannt ist, ausgebaut hatte. Helena Schleß hatte noch zwei Schwestern: Elisabeth Sophia, geboren 1806, und Sophia, geboren 1808. Bekannt ist der 1819 geborene Bruder Gerhard Schleß. Er war langjähriger Bürgermeister in Xanten und erwarb dabei viele Verdienste für die Stadt Xanten. Der Kreisverkehr an der Ecke Sonsbecker Straße/Im Niederbruch wurde ihm zu Ehren Bürgermeister-Gerhard-Schleß-Platz genannt.

Heinrich Lensing war ein Weggenosse von Bürgermeister Schleß, denn er war von 1844 bis 1872 im Stadtrat von Xanten. Im Nachruf wurde Folgendes festgehalten: „Der Hingeschiedene erfreute sich einer großen Achtung. Er war ein denkender Arzt, ein durchaus rechtlicher Mensch.“ Weiter heißt es: „Ganz für seinen Beruf beseelt, übte er die ärztliche Kunst mit wahrer Lust und Liebe, blieb durch fortwährendes Studium auf der Höhe der Wissenschaft und war besonders bei wichtigem Momenten am Platze, wo es galt, durch Besonnenheit und Schärfe des Urteils oft im letzten Augenblick noch zu helfen und zu retten; er war in hohem Grade teilnehmend für alle, welche sich ihm anvertrauten, ohne jede Falschheit; er war ein grader Charakter, ein Freund von Recht und Wahrheit. Sein Herz schlug begeistert für alles Große, Edle und Schöne.“

Im Jahre 1880 unterzeichnete Helena Lensing, geborene Schleß, ihr Testament: „Mein Testament: Ich vermache vorab von meinem Nachlasse den städtischen Armen zu Xanten zur Errichtung einer Stiftung, welche ich mit meinem Mann im Leben besprochen habe und den Namen Lensing-Schleß‘sche Stiftung haben soll, folgende Gegenstände, wie ich hier nachstehend anführe. A) Ich vermache mein Haus zu Xanten in der Bemmelstraße, nebst anlegenden Garten, Schuppen und gegenüberliegende Remise mit Gärtchen zu einem römisch-katholischen armen Waisenhaus, wovon auch Waisenkinder anderer Konzessionen Aufnahme finden können. B) Ich vermache ferner viertausend Taler, wovon die jährlichen Zinsen zur Erhaltung und Erweiterung dieser Gebäudlichkeiten zu verwenden sind, die katholischen Waisenkinder sollten für die Stifter wöchentlich eine heilige Messe feiern. C) Zehnhundert Taler, wovon die jährlichen Zinsen römisch-katholische Waisenkinder in diesem Hause erzogen werden sollen und will, dass der römisch-katholische Pfarrer oder Pfarrverwalten im Kuratorium mit fungieren soll. D) Fünfhundert Taler, davon die jährlichen Zinsen zur Erhaltung unserer Grabmonumente und Grabstätte, sowie des Kreuzes und Calvarienberges zu verwenden sind. E) Es soll ferner, dass alle Haus-, Küchen- und Gartenmöbel und Geschirren, die dem Waisenhaus nützlich sein können, als Inventar der Stiftung verbleiben. Was davon ausgeschlossen werden soll, wie auch die Erben meines übrigen Nachlasses will ich durch ein der ferner bestimmen.“

In der Zeit der letzten Jahre von Heinrich Lensing war im Haushalt Theodora Venhoff (1840 bis 1923) beschäftigt. Nach der Heirat mit Hubert Bullmann (1845 bis 1895) wurde das Arbeitsverhältnis beendet. Dass die Eheleute Lensing mit Theodora Bullmann zufrieden waren, kann daraus geschlossen werden, dass sie den Eheleuten Hubert Bullmann 3000 Goldmark für den Ankauf des Hauses Klever Straße 26 zur Verfügung stellen wollten.

Das Vermögen der Lensing-Schleß‘schen Stiftung wurde durch ein Kuratorium verwaltet. Gerhard Schleß war als Bürgermeister im Kuratorium. Als er 1898 sein Amt aus Altersgründen verließ, wählte ihn das Kuratorium auf Lebenszeit als Mitglied. Im Jahre 1904 starb Gerhard Schleß. Nach der Satzung sollte das älteste Familienmitglied, das gleichzeitig in Xanten lebte, die Familie im Kuratorium vertreten. In den Jahren 1907 und 1908 erfolgte nochmals ein großer Neu- und Umbau des Waisenhauses. Anschließend waren in einem Fond 19.600 Mark für das Waisenhaus und für die Grabpflege. Die Stiftung ist in die heutige Sozialstiftung aufgelöst worden und dient heute noch vielen sozialen Zwecken.

Zu Ehren des ehemaligen Arztes und des Stifters für das Waisenhaus wurde zu Anfang der 1960er Jahre die Heinrich-Lensing-Straße nach ihm benannt.

Unser Autor ist seit mehr als 30 Jahren Heimatforscher. Hauptberuflich ist Michael Lehmann Vorstand des Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX).

(RP)