Kriterien, Fristen, Preise im Überblick Wie man in Sonsbeck zum Heimat-Preisträger wird

Täglich setzten sich Menschen ehrenamtlich für den Erhalt von Traditionen, für die Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und der Vielfalt ein, heißt es in dem Aufruf. Sie stärkten mit ihrem Engagement die Gesellschaft und die Gemeinschaft in vielfältiger Art und Weise. „Sie tragen dazu bei, dass Traditionen und Werte bewahrt und nach vorn entwickelt werden und sie geben diese an die nächste Generation weiter“, heißt es weiter. Dieses Engagement will die Landesregierung NRW stärken und fördern. Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ hat das Land NRW ein Programm zur Heimatförderung ins Leben gerufen.