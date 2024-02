Ehemaliger Bürgermeister gestorben Gemeinde nimmt bei öffentlicher Gedenkfeier Abschied von Heiko Schmidt

In einer öffentlichen Gedenkfeier am Samstag, 2. März, besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, gemeinsam von Heiko Schmidt Abschied zu nehmen. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck verstarb am 10. Februar im Alter von 46 Jahren an seiner schweren Krebserkrankung. Die Beisetzung fand auf Wunsch der Familie im kleinen Kreis statt. Nun lädt die Familie zu einer gemeinsamen Gedenkfeier in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena, Herrenstraße 42, ein.