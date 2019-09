Hegering Xanten : Jägerschaft verjüngt Vorstand

Xanten Der Hegering Xanten freut sich über mehr junge und weibliche Mitglieder. Auch an der Spitze gab es einen Generationswechsel.

Auf ihrer jüngsten Versammlung vollzogen die Mitglieder mit der Wahl von zwei weiteren neuen Leitungsmitgliedern den vor wenigen Jahren eingeleiteten Generationswechsel. Cremer selbst ist 36 Jahre alt, der stellvertretende Leiter Jan Brammen 28, Geschäftsführer Jan-Henning Schultes 29 und Kassierer Christian Scholten 27 Jahre. Ändern soll sich auch die künftige Ausrichtung des rund 260 Mitglieder starken Zusammenschlusses. Man wolle mehr an die Öffentlichkeit gehen und Präsenz zeigen, kündigt Cremer an.

Die Öffentlichkeitsarbeit definiert der neu formierte Vorstand als eine „sehr wichtige Aufgabe“. So soll zum Beispiel erneut ein- bis zweimal im Jahr ein Müllsammelaktion stattfinden. Im vergangenen Jahr wurde auf diese Weise schon ein großer Container mit dem aufgeklaubten Abfall befüllt. Brammen: „Wir sind auch Naturschützer.“ In Ursel hatte es eine große Pflanzaktion mit Fichten gegeben, um Bodenbrüter vor Beutegreifern zu schützen. „Wir kümmern uns um die Biotope, füttern in harten Wintern bei oder suchen vor der Maat die Felder mit viel Grün ab und tragen so zur Wildrettung bei“, erläutert Cremer.

Zudem geht der Hegering in Grundschulen und Kindertagesstätten. In der Rollenden Waldschule, einem Anhänger mit Tier-Exponaten, lernen die Kinder schon früh, was der Wald alles an Fauna zu bieten hat und wie sich die verschiedenen heimischen Tierarten anfühlen. In Planung ist zudem ein Familientag oder ein ähnliches Angebot, um den Hegering und seine Arbeit einer größeren Bevölkerung nahezubringen. Die Akzeptanz sei grundsätzlich vorhanden, betont Cremer, aber man wolle noch mehr erreichen.