Ferienangebot des Hegerings Sonsbeck Kinder lernen bei Waldolympiade heimische Tierwelt kennen

Kann eine Gans durch Schnee laufen? Und wie sieht eigentlich der Fußabdruck von einem Fasan aus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen konnten die Kinder in der Rollenden Waldschule von Bernhard Jordans finden. Seit fast 20 Jahren steht die Waldolympiade in jedem Jahr unter einem anderen Motto. In diesem Jahr durften sich die Kinder die Füße der Tiere mal etwas genauer ansehen.