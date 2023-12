Xantener Tierheilpraktikerin gibt Tipps So helfen Sie Ihrem Haustier durch die Silvesternacht

Bei den Hunden in Herbert-Gengs Praxis mache sich der Stress auch nach der Silvesternacht körperlich bemerkbar: „Ich weiß jetzt schon, dass die Hunde, die nächste Woche zu mir kommen und Angst haben an Silvester, an Nacken und Rücken absolut verspannt sind.“ Dabei könnten den Tieren Massagen helfen. In den ersten zwei Tagen im neuen Jahr kämen immer besonders viele Hunde mit starken Rückenproblemen zu ihr. Deshalb sei ihre Praxis auch schon direkt nach Neujahr offen. Auch aus einem anderen Grund sei die Belastung für viele Tiere nach der Silvesternacht nicht gleich vorbei. „Wenn da der verbrannte Geruch noch in der Luft liegt, stresst die Tiere das“, sagt Herbert-Geng. Knallartikel sollten deshalb auch ihnen zuliebe schnell weggeräumt werden.