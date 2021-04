Haushaltsdebatte in Xanten : Steuerzahlerbund kritisiert CDU

Xanten Xantens Christdemokraten beantragen einen sogenannten globalen Minderaufwand, damit die Stadt in diesem Jahr kein Minus macht. Damit gebe die Politik aber Verantwortung an die Verwaltung ab, sagt der Steuerzahlerbund.

Die CDU-Fraktion schlägt einen sogenannten globalen Minderaufwand vor, damit die Stadt Xanten in diesem und in den nächsten Jahren einen ausgeglichenen Haushalt erreichen kann. Sollte der Rat dem Antrag zustimmen, muss die Verwaltung künftig einen bestimmten Betrag innerhalb eines Jahres einsparen, kann aber selbst darüber entscheiden, wie sie dieses Ziel erreicht – sie kann also selbst entscheiden, wo sie weniger Geld ausgibt. Die CDU möchte dafür eine Einschränkung machen: Die Bildung, also die Schulen und Kitas, sollen von den Einsparungen ausgenommen werden.