Rat stimmt Haushalt 2024 zu Sonsbecks Portemonnaie bleibt gut gefüllt – vorerst

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 der Gemeinde Sonsbeck ist abgesegnet. In der jüngsten Ratssitzung stimmte die Mehrheit für den von Kämmerer Willi Tenhagen vorgelegten Etat-Entwurf. Der schließt zwar mit einem Defizit von knapp drei Millionen Euro ab. Die Gemeinde verfügt aber noch über ein üppiges Polster mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 15 Millionen Euro und einer Ausgleichsrücklage in Höhe von rund elf Millionen Euro. Trotz solider Finanzlage kam in den Haushaltsreden zum Teil deutliche Kritik auf. Das sind die Positionen der einzelnen Fraktionen.