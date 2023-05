Haus am Stadtpark in Xanten Besuch von Oldtimer-Fahrern weckt Erinnerungen

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Fahrzeuge von den Bewohnern in Augenschein genommen werden. Probesitzen war auch erlaubt. Da schlug so manches Herz ganz laut. Die Motorengeräusche, die netten Gespräche mit den Fahrern – Erinnerungen wurden geweckt, zum Beispiel an Urlaubsreisen mit dem VW-Käfer oder an das erste Auto, an die Gaspedalrolle oder an den Benzinhahn.