Entlassjahrgang 1973 der Hauptschule Sonsbeck Aus Australien zum Klassentreffen an den Niederrhein

Schulschließung 50 Jahre lang bestand die S’Grooten-Hauptschule in Sonsbeck. 1968 ging sie an den Start. 1988 erhielt die Schule den Namen des bedeutenden Sonsbecker Kartografen Christian S’Grooten, wodurch die enge Verbindung der Einrichtung mit der Gemeinde ausgedrückt werden sollte. 2018 verließ der letzte Abschlussjahrgang die Schule, die danach schloss. Heute befindet sich in dem Gebäude an der Herrenstraße die Private Realschule.