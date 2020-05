Xantener Dom : Entscheidung gegen Rampe bleibt

Der Haupteingang des Xantener Doms wird saniert. Barrierefrei wird er aber nicht. Die Initiative „All Inclusive“ kritisiert das und verweist auf Vorschläge des Bistums zur Barrierefreiheit in Pfarrfgemeinden.

Angela Weniger bemerkt, dass der vorgesehene Weg für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer auf der Rückseite über den Kreuzgang „nach wie vor nur ein Behelf“ sei und viel Kampfgeist wie Zeit erfordere, um selbstständig in den Dom zu gelangen. Sie ist Sprecherin der Interessenvertretung, die sich für Menschen mit Handicap einsetzt.

Behinderte üben harsche Kritik an fehlender Barrierefreiheit

Haltestellen in Düsseldorf

Haltestellen in Düsseldorf : Behinderte üben harsche Kritik an fehlender Barrierefreiheit

Angela Weniger gibt sich mit der Aussage nicht zufrieden. Sie meint, dass die Diözese Münster auf ihrer Internetseite „Barrierefreiheit in Pfarreien“ hilfreiche Vorschläge zur sinnvollen Umgestaltung von Gemeindehäusern, Pfarrbüros und eben auch Kirchenzuwegungen aufführe. „In der Gemeinde St. Nikolaus in Wesel wurden die Anregungen des Diözesanreferates schon erfolgreich umgesetzt.“ Am Haupteingang des Xantener Doms gehen derweil die Arbeiten weiter. Etwa 50 Kubikmeter Bettungsmaterial und mehr als 200 Quadratmeter Blausteine werden ausgetauscht.