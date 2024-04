Erkrankung bei Tieren in Sonsbeck und Alpen bestätigt Hasenpest erreicht den Kreis Wesel

Im Kreis Wesel ist die Hasenpest bislang selten aufgetreten. Im vergangenen Jahr wurde im September in Xanten ein Fall bestätigt. Im Jahr davor gab es kreisweit zwei, 2021 vier bestätigte Fälle. Laut Ermen-Zielonka sind in Sonsbeck jüngst vermehrt verendete Feldhasen („Fallwild“) aufgefunden worden, von denen vermutet wird, dass sie der Erkrankung erlegen sind. Labordiagnostisch bestätigt ist das nicht. „Die Tiere waren für eine Untersuchung schon zu stark verwest“, erklärt der Vorsitzende der Kreisjägerschaft. NRW-weit ist ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen: So wurden im Jagdjahr 2021/22 in NRW 11.911 verendete Feldhasen („Fallwild“) mit Nachweis auf Tularämie gefunden, im Jagdjahr darauf waren es 12.353 oder vier Prozent mehr.