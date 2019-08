Hannah Stienen vor Auftritt in Xanten : „Live haben die Songs eine ganz andere Atmosphäre“

Xanten Die Sängerin und Songwriterin Hannah Stienen aus Essen tritt am Freitag beim Acoustic Plaza im Xantener Hafen auf. Im Interview mit unserer Redaktion spricht sie über ihr erstes Album und Live-Auftritte.

Frau Stienen, Sie treten am Freitag beim Acoustic Plaza in Xanten auf. Was macht für Sie den Reiz einer solchen Veranstaltung aus?

Hannah Stienen Ich habe vor ein paar Jahren schon mal im Sommer in Xanten vor dem Lieblingscafé gespielt und die Menschen dort waren sehr herzlich. Daher freue ich mich, nochmal nach Xanten zu kommen und dort zu singen. Solche Veranstaltungen finde ich schön, weil man als Künstler die Hörer auch persönlich kennenlernen kann, man weitere Musiker trifft und es eine eigene Atmosphäre hat.

Sie haben gerade Ihr erstes Album aufgenommen, es erscheint am 23. August. Werden Sie in Xanten Stücke daraus spielen?

Stienen Ja, in Xanten werde ich einige Stücke aus dem Album vorspielen. Allerdings in Solo-Besetzung. Auf dem Album sind die Stücke in Bandbesetzung zu hören. Einige Stücke auf dem Album habe ich schon öfter live gespielt und sie sind auch teilweise vor ein paar Jahren entstanden. Die brandneuen Stücke des Albums gibt es aber erst zum Release zu hören.

Ihr Album heißt „Loslassen“. Warum? Was wollen Sie loslassen?

Stienen Explizit loslassen möchte ich mit dem Album nichts. Aber ich finde es schön, dass man das Wort „Loslassen“ auf verschiedene Arten interpretieren kann. Einerseits ist es ein Ende, andererseits ein Neuanfang. Und gleichzeitig verbinde ich damit auch das Gefühl der Freiheit. Diesen Aspekt kann man in vielen Liedern wiedererkennen und daher fand ich den Titel praktisch. Außerdem schließe ich damit die Geschichten ab, die ich mit den älteren Songs erzähle und freue mich jetzt schon auf die neuen Lieder, die Ich in Zukunft schreiben werde.

Was ist anders, wenn Sie nicht im Studio spielen und singen, sondern live, vor Publikum?

Stienen Live haben die Songs eine ganz andere Atmosphäre. Ein Song kann je nach Tag, Publikum oder Situation ganz anders wirken. Es ist live und jedes mal unterschiedlich. Das ist unglaublich schön. Und ich mag es auch sehr, dass Künstler und Zuhörer nach Konzerten die Möglichkeit haben, sich zu unterhalten.

