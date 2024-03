Spielwarengeschäft in Xanten So sieht der neue Hampelmann aus

Wochenlang waren die beiden großen Schaufenster zugeklebt. Sonst hätten viele Kinder bestimmt jeden Tag neugierig vor den Scheiben gestanden, um hineinzuschauen. Aber wie der Hampelmann künftig innen aussieht, soll bis zuletzt weitgehend eine Überraschung sein. Und so mussten sich alle gedulden. Bis Freitag, 8. März: Um 10 Uhr öffnet das Spielwarengeschäft am Markt in Xanten wieder. Nach knapp zwei Monaten Umbau.