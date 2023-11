Spielwarengeschäft in Xanten Warteschlange vor Geschäft – Hampelmann startet Räumungsverkauf

Das Spielwarengeschäft Hampelmann in Xanten hat am Donnerstag (16. November 2023) mit dem angekündigten Räumungsverkauf begonnen. Schon am Vormittag erlebte der Laden deshalb einen Kunden-Ansturm. Der Hampelmann öffnete einige Minuten früher, weil vor dem Eingang schon Menschen warteten. Im Geschäft schoben sich vor allem junge Eltern durch die Gänge. Die Warteschlange an der Kasse zog sich einmal quer durch den Laden. Zwischenzeitlich wurden nur noch Kunden ins Geschäft gelassen, wenn andere bezahlt und das Gebäude wieder verlassen hatten. Eine Verkäuferin bat eine Kundin um Geduld. Es seien schon alle Mitarbeiterinnen im Einsatz.