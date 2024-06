Kinderbetreuung in Sonsbeck Jugendamt plant Großtagespflege für U3-Kinder in Hamb

Das Kreisjugendamt arbeitet daran, dass in Sonsbecks Ortsteil Hamb weiter eine Kinderbetreuung angeboten werden kann. Dafür seien verschiedene Möglichkeiten geprüft worden, sagte Gabriele Klein vom Kreis Wesel im Ausschuss für Schule, Sport, Jugend und Kultur am Dienstagabend. Ein neuer Träger für die Kita sei in der kurzen Zeit zwar nicht gefunden worden. Das Kreisjugendamt sei aber mit Interessenten für eine Großtagespflege für U3-Kinder im Gespräch.