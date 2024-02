Halt Pölje in Xanten Seelsorger rocken den Saal

Xanten · In der Büttensitzung Halt Pölje in Xanten traten Weihbischof, Propst und weitere Seelsorger überraschend als Tanzgruppe auf. Es wurde wieder ein politischer, fröhlicher, am Ende auch melancholischer Abend. Heinz Roters wurde als Sitzungspräsident verabschiedet.

03.02.2024 , 15:48 Uhr

So war Halt Pölje 2024 in Xanten 25 Bilder Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.