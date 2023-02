Halt Pölje in Xanten Seine Eminenz liest der Kirche die Leviten

Sonst aber bereitet er sich wochenlang auf seinen Auftritt vor, schreibt in Reimen auf, was aus seiner Sicht in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft schief läuft – im Kleinen, wie im Großen. Am Abend zieht er dann die Soutane über und spricht den Menschen ins Gewissen, während vor ihm Vertreter aus Xantens Politik und Gesellschaft sitzen. Am Freitagabend zum Beispiel Bürgermeister Thomas Görtz, zahlreiche Ratsmitglieder, aber auch der frühere Krankenhaus-Chef und sein Nachfolger, Michael Derksen und Marco Plum, oder Lions-Präsident Klaus Peter Neske.