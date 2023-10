Hier lohnt es sich, an Halloween hinzugehen Der Horror ist in Sonsbeck zuhause

Angefangen hatte es mit drei singenden, grinsenden Kürbissen. Ihrem Sohn zuliebe hatte Ramona Wetzels sie vor sechs Jahren vor die Tür gestellt. „Er war damals schon ein echter Halloween-Fan“, sagt sie. „Doch in Sonsbeck wurden die Häuser bis dahin noch nicht gruselig geschmückt.“ Das sollte sich in den nächsten Jahren gravierend ändern. Heute gibt es gleich mehrere Adressen in Sonsbeck, an denen zu Halloween regelrechte Gruselkabinette entstehen. Ein Highlight dabei ist das Mehrfamilienhaus an der Hochstraße 116, das Ramona, Rainer und Miguel Wetzels sowie Dietmar Terlinden und Hannelore Schumacher in einen schaurig-schönen Blickfang verwandeln.