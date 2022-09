Schwimmfreunde distanzieren sich : Empörung über geplante Bürgerinitiative

Im Xantener Hallenbad soll die Becken-Überlaufrinne erneuert werden. Die Sanierung ist für 2023 geplant. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Xantens Schwimmfreunde distanzieren sich von Äußerungen eines Mitglieds, wonach die Bad-Schließung droht. Der DBX äußert sich zur geplanten Sanierung und versichert, dass sie für 2023 geplant sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Xanten soll sich am Montag auf dem Marktplatz eine Bürgerinitiative gründen, die sich nach eigenen Angaben für das Hallenbad einsetzen will. In einer Ankündigung warnt sie vor einer drohenden Schließung, da Reparaturen verschoben worden seien. Der Verein der Schwimmfreunde, der das Hallenbad betreibt, distanzierte sich am Freitag vom Initiator der Bürgerinitiative, der auch Mitglied des Vereins ist. Auch von der Stadt und aus der Politik gab es Widerspruch.

„Offensichtlich haben wir unter unseren Mitgliedern einen wirren Geist, der meint, sich in unserem Auftrag in der Öffentlichkeit für eine Bürgerinitiative stark machen zu müssen“, schrieb Harald Rodiek, Geschäftsführer der Schwimmfreunde, in einer Stellungnahme. „Dem müssen wir an dieser Stelle ausdrücklich widersprechen.“ Seitens des Vorstands der Schwimmfreunde könne er mitteilen, dass der Initiator der geplanten Bürgerinitiative „nicht in unserem Auftrag und schon nicht in unserem Sinne handelt“.

Die Schwimmfreunde arbeiteten seit Monaten erfolgreich mit der Stadt und deren Dienstleistungsbetrieb (DBX) zusammen, erklärte Rodiek weiter. Trotz schwieriger Umstände – höhere Baukosten und fehlende Fachfirmen – seien sie dabei, den Sanierungsstau im Hallenbad abzuarbeiten. In den Sommerferien seien im Auftrag des DBX zahlreiche Wasserleitungen unterhalb des Beckens erneuert worden. „Als nächstes steht die vollständige Erneuerung der gesamten Becken-Überlaufrinnen an.“

Der Rat habe diese Investition bereits beschlossen, erklärte Rodiek weiter. Der DBX bereite zurzeit mit einem Ingenieurbüro eine Ausschreibung vor, um sie in vier bis sechs Wochen zu veröffentlichen und anschließend den Auftrag zu vergeben. Das bestätigte DBX-Vorstand Michael Lehmann auf Nachfrage der Redaktion am Freitag. „Es gibt daher überhaupt keinen Anlass für eine Bürgerinitiative gegen eine Badschließung“, schrieb Rodiek.

Tatsächlich hatte der Rat im Frühjahr beschlossen, dass die Sanierung im nächsten Jahr „verbindlich“ durchgeführt werden soll. Er ermächtigte die Verwaltung deshalb, noch 2022 den Auftrag dafür zu erteilen. Die notwendigen Mittel seien „verbindlich einzuplanen“, um insbesondere dem Verein Schwimmfreunde Xanten als Betreiber des Hallenbads „eine verlässliche Planungssicherheit zu gewährleisten“.

Verwaltung und Politik hatten sich gegen eine Sanierung schon in diesem Jahr ausgesprochen, weil Fachfirmen berichtetet hatten, dass sie 2022 dafür gar keine Kapazitäten mehr hätten. Ein Ingenieurbüro hatte außerdem erklärt, die Sanierung auch in den Sommerferien 2023 möglich sei und es „keine Bedenken“ gegen einen Betrieb des Hallenbads gebe.

In einer Xantener Facebookgruppe wurde am Donnerstag die Gründung der Bürgerinitiative angekündigt. In den Kommentaren zu dem Beitrag behauptete ein Nutzer, dass Kinder vom Xantener Stadtrat „als lästige Störenfriede“ gesehen würden. Dagegen protestierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Pankraz Gasseling energisch. Diese Behauptung sei „eine Unverschämtheit“ und falsch. Kritik sei wichtig, müsse aber sachlich bleiben. Die Mitglieder des Rates setzten sich für die Interessen aller Bürger ein, auch und gerade der Kinder.

(wer)