Prüfung geplant : Stadt will Vereinsmodell beim Xantener Hallenbad hinterfragen

Xanten Die Schwimmfreunde betreiben seit mehr als 20 Jahren das Xantener Hallenbad für die Stadt. Wer ins Wasser springen möchte, muss deshalb Mitglied sein. Die Verwaltung will prüfen lassen, ob es Alternativen gibt.

Die Xantener Stadtverwaltung will externe Fachleute untersuchen lassen, von wem und zu welchen Bedingungen das Schul- und Sportbad künftig betrieben werden kann. Sie schlägt der Politik vor, dass die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen mit dieser Prüfung beauftragt wird. Von ihr verspricht sich die Verwaltung eine „fachlich fundierte Entscheidungsgrundlage“. Das Ziel sei es, die Zukunft des Schul- und Sportbads zu sichern, schreibt die Verwaltung in einer Vorlage für die Beratungen der Politik. Der Hauptausschuss berät am Donnerstag, 19. Mai, über den Vorschlag, der Stadtrat am Dienstag, 31. Mai.